Dni mesta Sabinov vyvrcholia jarmočnou náladou

Sabinov 14. júna (TASR) – Súčasťou Dní Sabinova, ktoré trvajú už piaty deň, bude 45. Sabinovský jarmok. Ten sa začne vo štvrtok 15. júna a potrvá do soboty 17. júna. Okrem zhruba 200 predajných stánkov a 13 ľudových remeselníkov ponúka aj rómsky a folklórny festival a vystúpenie kapiel.Ako informovala TASR riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Lucia Mihoková, už predpoludním začne v centre mesta rómsky festival, ktorý sa pod názvom Hlas cigánskeho srdca koná po 14. raz. Predstavia sa na ňom nielen domáci Rómovia, ale aj súbory z Prešova a Veľkého Šariša.Oficiálne otvorenie jarmoku je naplánované na 14.30 h, na ktorom primátor mesta Peter Molčan odovzdá na tri dni symbolické kľúče od mesta Piper Jančovi, postavičke, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou Sabinovského jarmoku od roku 1972. Predstaví sa aj zoskupenie historického šermu, priestor na prezentáciu dostanú sabinovské školy a krúžky.Martin Sárossy z občianskeho združenia Rákociho cesta predstaví projekt Letohrad 2017, ktorý prezentuje letné aktivity na deviatich obnovených hradoch. Verejnosť oboznámi so súťažou o kráľovskú korunu a žezlo ozdobené deviatimi ušľachtilými hradnými kameňmi. Do projektu sa zapojili hrady Brekov, Šebeš, Kamenica, Čičva, Šarišský, Obišovský a Kapušiansky hrad, Plaveč, Soľnohrad a tiež umelo vytvorené hradisko Lipany.Druhý deň jarmoku bude patriť folklóru. Festival, ktorý sa začne o 16.00 h, dostal pomenovanie Na jurmaku v Sobinove. Predstavia sa na ňom folkloristi zo Sabinova i blízkeho okolia, pedagógovia a žiaci z univerzity Gaziantep v Turecku a hlavným hosťom večera bude speváčka Veronika Rabada. V rámci Dní mesta sa stretnú na 17. ročníku podujatia Pentapolitana stredoškoláci, ktorí budú súťažiť v netradičných disciplínach.Vyvrcholením jarmočného programu bude sobotňajšie podujatie s názvom Sabinov sa baví. Vystúpia v ňom kapely a speváci Janais, Lina Mayer, Jungle label a Polemic.Záverečný deň bude patriť aj športu a remeslám. V dopoludňajších hodinách sa v parku pri kultúrnom centre Na korze začne umelecký bazár - prezentačná výstava remeselných prác umelcov zo Sabinova a okolia. V športovom areáli sa bude konať tenisový turnaj – Jarmočná štvorhra a Medzinárodný futbalový turnaj internacionálov.Mesto už sprístupnilo aj letné kúpalisko, v prevádzke sú detský bazén a rekreačný 25-metrový bazén. Plavecký 50-metrový bazén je zatiaľ zatvorený, prevádzkové hodiny sú zverejnené na webstránke mesta.