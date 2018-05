Dni Terasy ponúknu pivný festival i farmu uprostred sídliska

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. mája (TASR) – Dni Terasy, ktoré v sobotu začínajú v mestskej časti Košice – Západ, ponúknu pivný festival i farmu uprostred sídliska. Pripravený je aj hudobný program. Potrvajú do nedele budúceho týždňa (20.5.).informoval vedúci oddelenia kultúry Miestneho úradu Košice - Západ Dominik Béreš. V nedeľu (13.5.) sa pred miestnym obchodným centrom uskutoční medzinárodný turnaj v street basketbale tých najlepších 3x3 Central Europe Tour aj so zahraničnými tímami, ktorého víťazi poputujú na európsky šampionát World tour do Prahy.doplnil.Mestská časť podľa jeho ďalších slov už tradične v rámci týchto osláv odovzdá výročné ocenenia pre osobnosti a kolektívy, ktoré sa výraznou mierou pričinili o zviditeľnenie Terasy, a to v utorok (15.5.). Deň na to (16.5.) privítajú na miestnom úrade novonarodené deti.spomenul vedúci oddelenia kultúry.Druhá polovica týždňa (17. - 19.5.) bude patriť pivnému festivalu, počas ktorého budú môcť návštevníci ochutnať viac ako 50 druhovrôznych značiek.vymenoval Béreš. Deti zabavia okrem iného tematické tvorivé workshopy, tradičné atrakcie, ale aj hudobný projekt Slovenské detské pesničky s kúzelníkom Gabim.uzavrel Béreš s tým, že kompletný program festivalu môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke www.kosicezapad.sk alebo na sociálnej sieti.