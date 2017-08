Do 2. kola US Open sa prebojovali títo hráči

Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do 2. kola na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku po víťazstve v 1. kole nad Austrálčanom Alexom de Minaurom, 30. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 1. kolo:



Alexander Dolgopolov (Ukr.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3



Grigor Dimitrov (7-Bul.) - Václav Šafránek (ČR) 6:1, 6:4, 6:2



Adrian Mannarino (30-Fr.) - Ricardas Berankis (Lit.) 6:2, 6:4, 6:2



Guido Pella (Arg.) - Steve Darcis (Bel.) 6:1, 6:2, 6:0



Tomáš Berdych (15-ČR) - Ryan Harrison (USA) 6:4, 6:2, 7:6 (4)



Björn Fratangelo (USA) - Ivo Karlovič (Chor.) 7:6 ('2), 6:4, 3:6, 7:6 (4)



Gael Monfils (Frankreich/18) - Jeremy Chardy (Fr.) 7:6 (6), 6:3, 6:4



Donald Young (USA) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:3, 1:6, 6:1, 6:4



Leonardo Mayer (Arg.) - Richard Gasquet (26-Fr.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:2



Adrian Menendez-Maceiras (Šp.) - Patrick Kypson (USA) 6:4, 7:6 (9), 6:1



Dominic Thiem (6-Rak.) - Alex de Minaur (Austr.) 6:4, 6:1, 6:1



Juiči Sugita (Jap.) - Geoffrey Blancaneaux (Fr.) 6:2, 6:2, 6:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. augusta (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole si ako nasadená šestka poradil s Austrálčanom Alexom de Minaurom 6:4, 6:1, 6:1. Zápas v utorok za stavu 1:0 v treťom sete prerušili pre dážď.