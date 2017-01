Do AC Milána sa vrátil 40-ročný brankár Storari

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 11. januára (TASR) - K futbalistom AC Miláno sa opäť pripojil 40-ročný brankár Marco Storari. K "Rossoneri" prišiel na hosťovanie z Cagliari, opačným smerom odišiel brazílsky brankár Gabriel.Storari bude robiť dvojku 17-ročnému Gianluigimu Donnarummovi, informovala agentúra AP. Skúsený brankár už v AC Miláno, kde hráva aj slovenský stredopoliar Juraj Kucka, dvakrát pôsobil. Nastúpil spolu v 13 zápasoch.V roku 2010 odišiel do Juventusu Turín a v roku 2015 do Cagliari. Tomuto sardínskemu klubu pomohol v roku 2015 k postupu do Serie A. Neskôr ale stratil post jednotky na úkor brazílskeho brankára Rafaela.