Do Afganistanu vrátili ďalších neúspešných žiadateľov o azyl v Nemecku

Kábul 23. mája (TASR) - Lietadlo s ďalšou skupinou Afgancov pristálo v stredu v afganskej metropole Kábul po tom, ako im nemecké úrady zamietli žiadosť o azyl. S odvolaním sa na nemenovaného bezpečnostného predstaviteľa o tom informovala agentúra DPA.Skupina 15 Afgancov so zamietnutou žiadosťou o azyl pricestovala z Frankfurtu nad Mohanom do Kábulu v stredu nadránom miestneho času.Ide o doposiaľ trináste kolektívne vyhostenie od uzatvorenia dohody medzi afganskou a nemeckou vládou v roku 2016. Odvtedy z Nemecka deportovali celkovo 234 ľudí.Nemecko pozastavilo deportácie po bombovom útoku pred nemeckým veľvyslanectvom v Kábule v máji 2017, ktorý si vyžiadal viac ako 90 mŕtvych a vyše 400 ranených.Berlín napokon tento proces obnovil vlani v septembri v prípade páchateľov trestných činov, osôb, ktoré predstavujú teroristickú hrozbu a ľudí, ktorí "zaryto odmietajú určenie totožnosti".Podobné deportácie sú spochybňované v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Afganistane, pripomína DPA. Tamojšie militantné hnutie Taliban a členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS) podnikajú útoky na bezpečnostné zložky, civilistov a vládne budovy, ako aj strediská regionálnych a okresných samospráv.Taliban vyzval v pondelok civilistov v Kábule, aby sa nezdržiavali v blízkosti zahraničných i vládnych úradov a inštitúcií, pretože pripravuje ďalšie útoky.