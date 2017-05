Do aktivačných prác v Bánovciach nad B. sa zapojili desiatky ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 4. mája (TASR) - Do projektov aktivačných prác sa vlani v Bánovciach nad Bebravou v priemere zapojilo 25 uchádzačov o zamestnanie. V menších obecných službách ich pomáhalo v priemere 37. Vyplýva to z informatívnej správy o výsledkoch činnosti v oblasti aktivačných prác v roku 2016, ktorú na svojom rokovaní v stredu (3.5.) vzali na vedomie bánovskí mestskí poslanci.Nezamestnaní zaradení v jednotlivých projektoch odpracovávali denne štyri, respektíve 7,5 hodiny. Celkovo sa vlani do projektov aktivačných prác a menších obecných služieb zapojilo v priemere 51 uchádzačov o zamestnanie, v roku 2015 ich bolo v priemere 67, skonštatoval v informatívnej správe vedúci odboru služieb mestu bánovského mestského úradu Vladimír Vranka.Vlani pre mesto odpracovali uchádzači o zamestnanie dovedna 49.072 hodín, v roku 2015 to bolo 61.250 hodín. Išlo okrem iného o práce v prímestských častiach, športovej hale, pri údržbe cintorínov, výpomoc Slovenskému Červenému krížu a Arche, kuriérsku činnosť pre mestský úrad, čistenie a pomocné práce. Nezamestnaní tiež vykonávali murárske, zváračské, zámočnícke a údržbárske práce, občiansku stráž na ulici K nemocnici či osádzali vianočné stromčeky. Pri hodinovej minimálnej mzde vo výške 2,32 eura predstavuje hodnota ich prác pre mesto sumu približne 114.240 eur.V rámci projektu menších obecných služieb mesto vytvorilo 30 miest za podmienky odpracovať štyri hodiny denne. Podmienku prijalo 22 uchádzačov o zamestnanie, ich počet sa však počas desaťmesačného trvania projektu znížil na 11. Dávku v hmotnej núdzi si odpracovávalo vlani v meste 43 osôb, rok predtým ich bolo 63.ozrejmil Vranka. Poukázal pritom však i na aktuálny trend znižovania počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zapájajú do projektov aktivačných prác v meste, čo je podľa neho spôsobené väčšou snahou nezamestnaných o nájdenie si stáleho zamestnania, ako aj znižovaním celkovej miery nezamestnanosti.Samospráva sa však stretáva aj s negatívami, aktivačný príspevok 63,07 eura je totiž v zmysle zákona vyplatený i práceneschopným nezamestnaným, čo podľa neho vedie vo viacerých prípadoch ku špekulatívnej snahe formálne sa zapojiť do projektu, zostať dlhodobo práceneschopný a tak poberať podporný príspevok. "" dodal Vranka.