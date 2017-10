Do aktívnych záloh sa prihlásilo 55 záujemcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. Októbra (TASR) - Do druhého ročníka projektu aktívnych záloh sa prihlásilo 55 ľudí. Zámer vycvičiť v budúcom roku nových 219 vojakov v zálohe sa teda ozbrojeným silám nepodarí naplniť. Vedenie rezortu obrany bude v tejto súvislosti novelizovať zákon tak, aby podmienky spĺňalo viac možných záujemcov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Podľa ministra obrany SR Petra Gajdoša (nominanta SNS) si je potrebné priznať, že sa nedá hovoriť o úspechu, keďže sa stanovené počty nepodarilo naplniť.uviedol Gajdoš. Najväčší záujem o zaradenie do aktívnych záloh bol v Trnavskom kraji, kde sa prihlásilo desať záujemcov. Naopak, najmenší v Žilinskom kraji, kde sa prihlásili iba traja vojaci v zálohe. Celkovo sa prihlásilo 49 mužov a šesť žien, z toho 17 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy.Záujemcov o zaradenie do aktívnych záloh čaká ešte posúdenie z hľadiska toho, či spĺňajú zákonné podmienky a psychickú spôsobilosť. Na základe výsledkov ozbrojené sily rozhodnú, či spustia výcvik vo všetkých plánovaných odbornostiach, čiže u chemikov, delostrelcov aj ženistov. Práve poslední zo spomínaných už majú v aktívnych zálohách zaradených 38 osôb, ktorí budú v budúcom roku opäť cvičiť.Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakom motivačný príspevok v sume 600 eur, ktorý mu bude vyplatený spätne, v prípade, že absolvoval aspoň 75 percent cvičenia, ďalej pomerná časť hodnostného platu, ako aj náhrada cestovného z miesta trvalého bydliska do miesta určenia. Za techniku, ktorá mu bude zverená, bude niesť hmotnú zodpovednosť.