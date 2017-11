Do bábkového divadla v Banskej Bystrici zavítajú európske dejiny

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča Ilustračná snímka. Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - Divadelné randevú s osobnosťami európskej minulosti v podobe premiéry Európa v korešpondencii uvedie 17. novembra Bábkové divadlo na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici. Premiéra so začiatkom o 19.h je určená dospelým divákom.Ako pre TASR uviedla dramaturgička divadla Monika Tatarková, pôjde o intímne, verejné, ľúbostné a tajomné spovede duší z pera Ivety Horvátovej, ktorých osudy prenikli až do našej prítomnosti.Na druhý deň - 18. novembra o 17.30 h sa BDnR zapojí do Noci divadiel, uvedie divadelný kvíz s názvom Zalistuj si v Európe. Tematicky sa viaže na novú premiéru, ktorú BDnR uvedie deň predtým.Divadlo v novembri ponúkne dospelým aj T.V. Recepty o živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky (8.11. o 19. h), adaptáciu poviedky Ireny Brežnej o prekonávaní strachu z cudzoty s názvom List čiernemu synovi (21.11. o 19. h) a 29. novembra o 19. h autentické príbehy o živote v ženskej koži Mocad(r)ámy.