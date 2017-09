Do baníckeho stavu prijmú prezidenta SR Kisku

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Banská Štiavnica 6. septembra (TASR) - Začiatok septembra už tradične patrí v Banskej Štiavnici Salamandrovým dňom, ktoré ponúkajú množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí. Celoslovenské Dni baníkov, geológov, hutníkov a naftárov sú spojené s mestskými slávnosťami a tradičným Salamandrovým sprievodom. Záštitu nad podujatím už niekoľko rokov po sebe prevzali dvaja ústavní činitelia – prezident SR Andrej Kiska a premiér Robert Fico.Ako informoval Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu, prezident sa na slávnostiach tento rok aj zúčastní. V obradnej sieni historickej Radnice ho prijmú do baníckeho stavu, sfára do štôlne Glanzenberg, kde odhalí pamätnú tabuľu pripomínajúcu jeho návštevu a zúčastní sa na tradičnom šachtágu, počas ktorého uvedie do života novú knihu venovanú podzemným zákutiam regiónu.V piatkovom (8.9.) programe je slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním ocenení tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Banskej Štiavnice a šírenie jej dobrého mena. Po ňom odhalia novú plastiku na múre oproti radnici. Aj túto, rovnako ako predchádzajúce, pre mesto Banská Štiavnica vytvoril akademický sochár Vladimír Oravec a jeho manželka Miluše.podotkol Marko.V tomto roku sa návštevníci dozvedia o sprievode aj prostredníctvom novej aplikácie, ktorú v spolupráci s mestský úradom, oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie, vytvoril študent Matej Dudák.Pred sprievodom uvedú nové CD štiavnických neprofesionálnych hudobníkov s názvom Štiavnické hudobné podzemie, ktoré vzniklo s finančnou podporou Fondu na podpora umenia. "dodal Marko.V sobotu sa okrem pokračujúceho jarmoku uskutoční detský program, v ktorom vystúpia Divadlo JaJa, Pánko, Fáber Dance School, Sníček Hugo či Erik Forgáč. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne či premiéra novej kinorozprávky Hurvínek a kúzelné múzeum.