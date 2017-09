Do Belgicka nevpustili Dánku, ktorá si odmietla sňať moslimský závoj

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. septembra (TASR) - Belgické úrady nepovolili vstup na územie krajiny Dánke, ktorá si pri medzizastávke v Bruseli odmietla pred pracovníkmi hraničnej kontroly sňať nikáb, teda celotelový závoj zakrývajúci všetko okrem očí. Potvrdila to dnes belgická federálna polícia.Ženu poslali späť do Tuniska, odkiaľ pôvodne cestovala do Dánska. Z Bruselu mala letieť ďalej do Kodane. Kontrole sa však musela podrobiť v belgickej metropole, keďže tá bola jej prvou zastávkou v schengenskom priestore, píše agentúra DPA.Na prípad poukázal na sociálnej sieti belgický minister pre migráciu Theo Francken.uviedol politik nacionalistickej flámskej strany N-VA. Žena podľa neho dorazila z Tunisu v stredu a v piatok ju do tuniskej metropoly vrátili.Celý prípad je veľmi nezvyčajný, uviedol hovorca federálnej polície Guy Theyskens pre DPA. Zahalené ženy, ktoré sa na verejnosti nechcú nechať kontrolovať mužmi, to v oddelených priestoroch zväčša dovolia policajtkám. Tentoraz sa však cestujúca nenechala presvedčiť.O navrátení dánskej občianky do Tunisu rozhodol belgický imigračný úrad. Ženu dočasne presunuli na miesto mimo letiska, čo podľa hovorcu úradu nie je z právneho hľadiska vstup do Belgicka.V Belgicku platí od roku 2011 zákaz úplného zahaľovania sa burkou alebo nikábom. Tohto prípadu sa to však podľa Theyskensa nijako netýkalo.