Do boja o Mbappého sa pridal aj Arsenal, má pripravenú rekordnú sumu

Kylian Mbappé, archívne foto.

Londýn 23. júna (TASR) - Účastník anglickej Premier League FC Arsenal Londýn je pripravený zaplatiť najvyššiu sumu v histórii klubu za Kyliana Mbappého z AS Monaco. Informoval o tom britský denník Mirror.O francúzskeho útočníka kamerunského pôvodu sa po výbornej sezóne začalo zaujímať niekoľko veľkoklubov. Real Madrid a Paríž St. Germain majú údajne pripravené ponuky presahujúce 100 miliónov eur. Teraz sa k záujemcom o služby 18-ročného futbalistu pridal aj Arsenal, ktorý je odhodlaný vyplatiť Monaku rekordnú sumu.Mbappé je v súčasnosti s rodinou na dovolenke, nedávno absolvoval so súčasným zamestnávateľom rozhovory o ďalšej budúcnosti. Francúzsky majster si chce talentovaného útočníka udržať, v prípade dohody by mal byť najlepšie plateným hráčom v histórii klubu.