Do boja o prezidentský palác sa chce zapojiť aj Róbert Švec

Róbert Švec, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 27. mája (TASR) - Do boja o prezidentský palác by sa v budúcoročných prezidentských voľbách chcel zapojiť aj šéf Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec. Začína zbierať podpisy pre svoju kandidatúru. Oznámil to tlačovou správou, ktorú zaslal médiám.informoval.Slovensko podľa neho potrebuje reštart a obrodu, v ústavných funkciách vlastencov. Podľa Šveca netreba viac Európy.doplnil.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude.Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.