Do bojov na MS v džude zasiahne aj štvorica Slovákov. S akými cieľmi?

Slovenský džudista Milan Randl Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Program MS



utorok až nedeľa od 10.00 kvalifikácia (v nedeľu tímy od 9.00), 16.00 finále



streda: Viktória Majorosová -57

štvrtok :Matúš Milichovský -81

piatok: Peter Žilka -90

sobota: Milan Randl -100

Budapešť 29. augusta (TASR) - Na tohtoročnom džudistickom vrchole, majstrovstvách sveta v Budapešti, by sa mala trojica slovenských mužov Matúš Milichovský v hmotnosti do 81 kg, Peter Žilka v -90, Milan Randl v -100 a jediná žena Viktória Majorošová v -57 ukázať s primeraným hladom na prenikavý výsledok. Aj keď v László Papp aréna to nebudú mať tento týždeň vôbec jednoduché, všetci si pripomínajú tohtoročný úspech Mateja Poliaka na aprílových ME vo Varšave. Ani zďaleka sa s ním nerátalo ne medailové stupne, jeho bronz však presvedčil, že v džude je všeličo možné.Ešte donedávna sa skloňovalo až šesť mien, s ktorými sa na MS rátalo. Žiaľ, Mateja Poliaka pred dvoma mesiacmi operovali a na Budapešť musel zabudnúť.opísal svoj aktuálny stav.Tréner reprezentácie Ján Gregor ml. sa po zranení Poliaka musel zmieriť aj s ďalším zúžením menoslovu na MS.Piate miesto, zatiaľ pre slovenské džudo v histórii MS najlepšie, by Ján Gregor privítalVeľa v tomto roku slovenskí džudisti na turnajoch nezažili a Ján Gregor vysvetľuje prečo.Na budúci rok sa po ME začína olympijská kvalifikácia na Tokio'2020. Ján Gregor:Matúš Milichovský tesne pred MS zvládol aj štátnice na UMB, na ekonomickej fakulte a už sa teší na svoje druhé MS, predtým absolvoval premiéru v kazašskej Astane'2015.Od seniorskej premiéry na MS si Peter Žilka sľubuje aj postup do štvrťfinále. "Milan Randl už má skúseností na rozdávanie.Takú špecifickú prípravu ako teraz pred MS Milan Randl ešte nezažil.