Do bojov v Dajr az-Zaure sa zapojili aj ruské špeciálne jednotky

Moskva 21. septembra (TASR) - Ruské špeciálne jednotky pomáhajú sýrskej armáde pri strategicky významnom meste Dajr az-Zaur ležiacom na východe krajiny na rieke Eufrat v boji proti takzvanému Islamskému štátu (IS). Oznámilo to dnes ministerstvo obrany v Moskve, ktoré citovala agentúra AP.Dajr az-Zaur je správnym centrom rovnomennej východosýrskej provincie, v ktorej v súčasnosti za podpory ruského letectva prebieha mohutná ofenzíva vládnych síl a s nimi spriaznených milícií napojených na Irán. Začiatkom septembra sa provládnym jednotkám podarilo prelomiť takmer tri roky trvajúce obliehanie mesta militantmi IS.Provincia Dajr az-Zaur je jednou z posledných bášt tejto džihádistickej organizácie na území Sýrie. Okrem sýrskej armády tam proti IS bojujú aj Spojenými štátmi podporovaní bojovníci Sýrskych demokratických síl (SDF). Ide o alianciu združujúcu prevažne kurdské a arabské, ale aj asýrske, arménske a turkménske milície.Rezort obrany v Moskve dnes uviedol, že do bojov pri meste Dajr az-Zaur sa na strane sýrskej armády zapojili aj príslušníci ruských špeciálnych jednotiek.Sýrske jednotky tam momentálne úspešne napredujú na západnom brehu Eufratu, kde v noci nadnes dobyli dve dediny aúzemie s rozlohou 16 kilometrov štvorcových. Viac ako 85 percent rozlohy mesta je už pod kontrolou sýrskych vládnych síl a úplne oslobodené by malo byť v priebehu nasledujúceho týždňa, uviedol dnes hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorého citovala agentúra TASS.