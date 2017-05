Do bratislavského Slovana sa vracia miláčik tribún

Na snímke Jaroslav Janus. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Jaroslav Janus sa stal oficiálne hráčom HC Slovan Bratislava. Dvadsaťsedemročný brankár podpísal zmluvu do 30. apríla 2018. Informoval o tom oficiálny web jediného slovenského účastníka KHL.Janus sa vracia do známeho prostredia, v Slovane pôsobil tri roky (2012-2015). Vyšla mu najmä prvá z troch sezón, keď mal kvalitné štatistiky (92,8-percetná úspešnosť zásahov) a pomohol mužstvu k historickému postupu do play off KHL.Po odchode z Bratislavy krátko pôsobil v Sparte Praha, odkiaľ zamieril do Litvínova. V uplynulej sezóne odchytal v českej extralige za HC 39 zápasov s gólovým priemerom 2,02 a 93,1-percentnou úspešnosťou zásahov. Štartoval aj na nedávnych MS v Kolíne, kde sa predstavil v zápase SR proti Švédsku.