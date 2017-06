Do bratislavskej BID chce vstúpiť aj RegioJet

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. júna (TASR) – Do Integrovaného dopravného systému (IDS) v Bratislavskom kraji by už čoskoro mohol vstúpiť ďalší dopravca, a to RegioJet, a.s. Rokovania s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID), a.s., ako koordinátorom celého systému, prebiehajú intenzívne od konca novembra minulého roka, pričom v prvom štvrťroku tohto roka prebehla na oboch stranách vyhodnocovacia fáza dosahov na dopravcu, ako aj jednotlivých objednávateľov.V polovici júla by sa malo podľa generálnej riaditeľky BID Zuzany Horčíkovej uskutočniť ešte jedno pracovné stretnutie, dopravca však už predbežný záujem deklaroval, čaká sa na oficiálne stanovisko k jeho vstupu do systému. Dohodnúť bude potom potrebné napr. finančné toky uplatňovania cenníkov jednotlivých dopravcov, uzatvoriť zmluvy so všetkými dopravcami, pripraviť prepravný poriadok, zo strany RegioJetu zabezpečiť okrem iného aj úpravu tarifných a informačných systémov, čo by malo trvať aspoň tri mesiace.uviedla pre TASR Horčíková. Všetko bude závisieť podľa nej od výsledkov rokovaní so všetkými zainteresovanými stranami, verí však, že vyhrá dobrá vôľa.Vstup RegioJetu do dopravného systému už schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), čo dopravca označil za ďalší krok k naplneniu jeho dlhodobo deklarovaného záujmu.skonštatoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. Podľa neho by to mal byť ďalší impulz k preferovaniu modernej železničnej dopravy a verejnej dopravy v rámci kraja a hlavného mesta.Podobne ako kraj by sa k tejto téme malo vyjadriť aj hlavné mesto. Kedy sa tak stane, je zatiaľ otázne. "Hlavné mesto nebolo zatiaľ oficiálne informované o vstupe prevádzkovateľa RegioJet do Integrovaného dopravného systému, preto sa k tejto otázke zatiaľ nebude vyjadrovať," uvádza v stanovisku bratislavský magistrát. Materiál podľa zverejneného programu nie je ani súčasťou tohtotýždňového rokovania mestského zastupiteľstva.Záujem dopravcu o vstup však víta rezort dopravy.uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. Podľa nej rezort tento krok podporuje, keďže RegioJet prepravuje významné počty cestujúcich denne dochádzajúcich do Bratislavy a späť. Mesačne dopravca prepraví na trase Bratislava - Kvetoslavov okolo 182.000 ľudí.RegioJet by mal v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka S70 by mala byť prevádzkovaná od 15-minútových intervalov počas dopravnej špičky po 60-minútové intervaly v ostatných časoch.dodal Ondrůj. Očakáva sa, že vlaky by mali ešte viac využívať aj obyvatelia mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.