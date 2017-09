Do bratislavských Rusoviec opäť zavítali Rimania

Na ilustračnej snímke Rimania. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 9. septembra (TASR) – V bratislavských Rusovciach sa dnes návštevníci opäť vrátia o niekoľko storočí do minulosti. Koná sa tu totiž 20. ročník historického podujatia Rímske hry 2017. Ten so sebou prináša celé spektrum zo života Rimanov, teda civilného i vojenského.Mestskou časťou sa v sprievode prejde cisár, cisárovná, Rimania, Rimanky či legionári. Z Antickej Gerulaty po Maďarskej ulici až do parku kaštieľa sa vydajú o 13.00 h.pozýva Beata Husová z Múzea mesta Bratislavy (MMB).Samotnému sprievodu predchádzajú rôzne rodinné súťaže, nechýba preklad obľúbených citátov, odievanie do rímskych odevov, skúšanie účesov, rozoznávanie rímskych chutí či točenie na hrnčiarskom kruhu. Program bude pokračovať v parku v Rusovciach aj po sprievode a podľa organizátorov sa bude každú hodinu meniť. Jeho súčasťou je aj podujatie Limes Day, ktorého cieľom je upozorniť na rímske pamiatky na hranici pozdĺž Dunaja (Limes Romanus). Tú tvorila reťaz rímskych táborov spojených cestami.