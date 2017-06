Do Bratislavy dorazil putovný krígeľ – pivný Oskar

Marketingová manažérka Birellu Veronika Hořáková s pivným Oskarom Foto: Pivovary Topvar, a.s. Foto: Pivovary Topvar, a.s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (OTS) - Po tom, čo mali Slováci možnosť popýšiť sa prítomnosťou hokejového Stanley Cupu, či tenisovej „šalátovej misy“ Davis Cup, dorazil najnovšie vďaka prvenstvu nealkoholického piva Birell na Slovensko „pivný Oskar“. Na prestížnej súťaži The International Brewing Awards, medzi pivovarníkmi známejšej ako „pivné Oskary“, si totiž v kategórii nealkoholické pivá odniesol tento rok Birell nielen zlato, ale aj celkové víťazstvo.Tajomstvo víťaznej receptúry, ktorá vyhráva u spotrebiteľov aj odborníkov, je v tradičnom spôsobe výroby, kde vďaka špeciálnym kvasinkám je obsah alkoholu veľmi nízky, no chuť veľmi blízka klasickému pivu. „“ povedala k oceneniu marketingová manažérka BirelluThe International Brewing Awards je jedna z najstarších a najprestížnejších medzinárodných pivných súťaží, ktorá udeľuje ceny už od roku 1886. Odborníci z oblasti pivovarníctva udelili Birellu nielen zlatú medailu, ale zvolili ho aj za celkového šampióna v kategórii nealkoholických pív.Výnimočná receptúra nealkoholického osvieženia Birell ponúka plnú pivnú chuť, akú má klasické pivo. Pri jeho výrobe sa používajú špeciálne vyšľachtené kvasinky, ktoré umožňujú pripraviť Birell v neskrátenom výrobnom procese, rovnako ako pri klasickom pive. Taktiež tieto kvasinky neprekvasujú všetky formy cukru, výsledkom čoho je príjemne horká pivná chuť, či už ide o nealkoholické pivo Birell, alebo jeho ochutené varianty. Práve táto chuť sa stala obľúbenou nielen pre milióny ľudí, ale boduje aj u pivovarských odborníkov, o čom svedčia mnohé domáce i zahraničné ocenenia, pričom The International Brewing Awards je najnovšia z nich.