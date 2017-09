Do Bratislavy sa vráti škótsky stand-up komik Daniel Sloss

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Medzinárodne uznávaný a oceňovaný škótsky stand-up komik Daniel Sloss sa opäť vráti na Slovensko s novou šou NOW. Predstavenie, s ktorým vyrazil na rozsiahle turné po Veľkej Británii a Európe, sa uskutoční 18. októbra v bratislavskom Majestic Music Clube.NOW je v poradí desiata sólová šou Daniela Slossa. Ide o stand-up vystúpenie plné irónie, inteligencie, humoru i skvelej práce s publikom, aká sa v našich končinách často nevidí.avizujú organizátori bratislavského vystúpenia. Špeciálnym hosťom šou je Danielov dlhoročný priateľ, anglický stand-up komik Kai Humphries.Predstavenie je v angličtine, bez tlmočníka.Daniel Sloss (1990) bol už ako 17-ročný finalistom anglickej súťaže So You Think You Are Funny? na festivale v Edinburghu, kde predviedol svoj veľký talent zabávať divákov ostrým jazykom, suchými vtipmi a trefnými invektívami. Viackrát účinkoval v jednej z najsledovanejších televíznych šou v Anglicku Sunday Night at the Palladium, v celosvetovo obľúbenej americkej late-night talkshow Conana O'Briena i v humoristickej šou reagujúcej na aktuálne novinky Russell Howard's Good News. Deväťkrát sa objavil pred publikom svetového festivalu umení Edinburgh Fringe, dvakrát mal svoju vlastnú šou na Broadway. Minulý rok sa stal víťazom medzinárodnej ceny Best of the Fest na Sydney Comedy Festivale.