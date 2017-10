Do Bratislavy smeruje prvý skúšobný nákladný vlak z Číny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Do nákladného prístavu v Bratislave smeruje prvý skúšobný čínsky vlak s kontajnermi. V piatok vyráža z čínskeho prístavu Dalian, príchod do prekladiskového terminálu v prístave je naplánovaný o dva týždne neskôr.priblížila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Preprava po železnici z Číny aj cez Slovensko sa podľa jej slov obnovila po vyše ročnej prestávke.zhodnotil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Verí, že je to príležitosť naďalej rozvíjať spoluprácu s čínskymi, ukrajinskými aj ruskými partnermi.Skúšobný vlak z Číny je podľa ministerstva vôbec prvým, ktorého trasa vedie cez takmer celé územie Slovenska.doplnila Ducká. Tie budú ďalej prepravované po železnici alebo kamiónovou dopravou.uviedla. Terminál s dvoma portálovými žeriavmi má podľa jej slov prekládkovú kapacitu do 200.000 kontajnerov ročne.Od budúceho roka začne podľa ministerstva vlak z Dalianu premávať do terminálu v prístave Bratislava raz týždenne, v druhej polovici roka 2018 pôjde dvakrát za týždeň.vyčíslila Ducká.Okrem prístavu Dalian majú podľa jej slov záujem presmerovať časť svojich vlakov do Európy - cez Slovensko aj ďalšie čínske mestá a provincie.doplnila.V roku 2020 chce pritom Čína vypraviť 5000 takýchto vlakov za rok, pričom asi 2000 z nich by mohlo prechádzať práve cez Slovensko.uviedla hovorkyňa.