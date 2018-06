Do Bratislavy zavíta poľský David Copperfield

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Jeho vášňou sú ilúzie. V poslednom období precestoval celú Európu, v každom veľkom meste ľudia túžia vidieť jeho umenie. Buď sa snažia odhaliť podvod alebo nechajú mágiu, aby ich vpustila do nekonečného sveta fantázie. Jędrzej Bukowski je sám sebou, no napriek tomu ho porovnávajú s najznámejším mágom všetkých čias Davidom Copperfieldom.“Je pravda, že počas niektorých veľkých predstavení som sa cítíl ako David Copperfield, máme rovnakého manažéra. Je to skvelá šanca byť tak blízko najznámejšiemu iluzionistovi,” odhaľuje Jędrzej Bukowski. Poľský iluzionista sa spojil s Davidovým manažérom veľmi jednoducho - kontaktoval ho a americký manažér mu navrhol spoluprácu. Jędrzejove umenie sa mu veľmi páčilo. Ako tvrdí poľský mág, je to neuveriteľné a doteraz tomu nemôže uveriť. Čo myslíte, bola aj v tom nejaká mágia?Kúzla a mágia nám dokážu spestriť realitu a vniesť nám do života veľa zábavy. Príďte sa o tom presvedčiť na výstavu Čáry Bory Fuk! Bory Mall sa od 9. - 30.6. premení na unikátnu kúzelnícku výstavu. Na návštevníkov čaká 15 interaktívnych a technicky pokročilých exponátov, kde budú mať šancu odhaliť čary a kúzla založené na chémii, fyzike a optike. Vyvrcholením výstavy 29.6. bude práve Magická show Jędrzeja Bukowského.Doskúzlenia priatelia!