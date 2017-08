Do Británie prišlo najmenej migrantov za ostatné tri roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. augusta (TASR) - Čistá migrácia do Spojeného kráľovstva poklesla na trojročné minimum, oznámil dnes britský Národný štatistický úrad (ONS). Tento pokles podľa neho spôsobil odchod občanov krajín EÚ, ktorí Britániu opustili od vlaňajšieho referenda o brexite.Takzvané migračné saldo, vyjadrujúce rozdiel počtu prisťahovalcov a osôb, ktoré sa z Británie odsťahovali, dosiahlo v ročnom období končiacom 31. marcom číslo 246.000. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 81.000 osôb.V sledovanom období odišlo zo Spojeného kráľovstva približne 122.000 občanov iných členských štátov EÚ. To je podľa ONS o 31.000 viac než v predošlom roku.Občania EÚ majú právo žiť a pracovať v Británii, rovnako ako v akejkoľvek inej krajine európskej dvadsaťosmičky.V súčasnosti žijú v Spojenom kráľovstve viac než tri milióny občanov iných členských krajín EÚ. Vlaňajšie rozhodnutie Britov o odchode z EÚ však vyvolalo u časti z nich neistotu ohľadom budúcnosti, preto sa niektorí radšej rozhodli pre dobrovoľný odchod.