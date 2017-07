Do Budapešti príde Netanjahu, s Orbánom zdieľajú rovnaké hodnoty

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 17. júla (TASR) - Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu pricestuje dnes na návštevu Budapešti, v rámci ktorej bude rokovať aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a v stredu sa stretne s ministerskými predsedami krajín Vyšehradskej štvorky.Medzi Netanjahuom a Orbánom zrejme vznikne spojenectvo vodcov, ktorí zdieľajú rovnaké protidemokratické hodnoty, povedal v tejto súvislosti v rozhovore pre dnešné vydanie ľavicového denníka Népszava komunikačný šéf medzinárodnej mimovládnej organizácie Amnesty International Israel Gil Naveh.V rozsiahlom rozhovor Naveh okrem iného uviedol, že medzi Izraelom a Maďarskom existuje podobnosť vrátane protidemokratických prejavov predstaviteľov vládnej moci. Netanjahu i Orbán podľa jeho slov používajú podobnú rétoriku napríklad v súvislosti s mimovládnymi organizáciami, ktoré kritizujú ich politiku, a obaja sa snažia manipulovať verejnosť a médiá falošnými tvrdeniami."Nevieme, či z hľadiska konania alebo komunikácie existuje priame prepojenie medzi týmito politikmi, je ale zrejmá podobnosť v tom, že izraelská zahraničná politika nadväzuje spojenectvá s vodcami, akými sú napríklad ruský prezident Vladimir Putin, americký prezident Donald Trump či Orbán," povedal Naveh.Viaceré maďarské médiá zdôrazňujú, že po páde komunizmu v Maďarsku bude Netanjahuova návšteva prvou návštevou izraelského premiéra v tejto stredoeurópskej krajine.Súčasne však pripomínajú, že v uplynulých dňoch sa izraelský premiér, ktorý razantne chráni záujmy Židov na celom svete, sa v konflikte týkajúcom sa amerického finančníka židovského pôvodu Georgea Sorosa postavil na stranu Orbánovej vlády. Izraelskému veľvyslancovi v Budapešti Jossimu Amranimu nariadil, aby odvolal svoje vyhlásenie, že bilbordy maďarskej vlády so Sorosovým portrétom neevokujú iba "smutné spomienky, ale aj rozosievajú nenávisť a strach".Reklamné pútače - súčasť kampane zdôrazňujúcej protiimigračnú politiku maďarskej vlády - zobrazujú usmievajúceho sa Sorosa, obeť rasového prenasledovania počas druhej svetovej vojny a podporovateľa migrantov, so sloganom "Nedovoľme, aby sa Soros smial ako posledný".Netanjahu priletí do maďarskej metropoly dnes popoludní, keď polícia uzatvorí ne nevyhnutný čas viaceré cesty smerujúce z Medzinárodného letiska Ferenca Liszta do centra Budapešti a na krátky čas bude hermeticky uzatvorené aj samotné letisko.Návšteva izraelského premiéra potrvá do štvrtka, bezpečnostné opatrenia si v nadchádzajúcich dňoch vyžiadajú viaceré výrazné dopravné obmedzenia.