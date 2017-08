Do Česka mieri rekordný počet ojazdených áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. augusta (TASR) - Desiatky nemeckých miest tento rok zakázali starším autám, ktoré produkujú viac emisií, vjazd do svojich centier. Ich majitelia sa preto týchto vozidiel zbavujú často aj za pár stoviek eur. Klesajúce ceny najstarších ojazdených áut lákajú veľa Čechov ku kúpe. Za 1. polrok 2017 bolo každé piate ojazdené auto dovezené do Česka staršie ako 15 rokov. Rekordný je aj počet týchto áut.Hlavný dôvod, prečo sa z Česka stáva, je zjavný. Kým v západných krajinách sa snažia staré autá dostať z ciest nielen zákazom vjazdu do väčších miest, ale aj rôznymi poplatkami, v Česku podobný tlak nie je, uviedol internetový portál ihned.cz.Nárastu dovozu starších áut do Česka paradoxne nahráva aj ekologická daň z roku 2009, ktorá mala počet ojazdených áut znížiť. K cene vozidla si jeho majiteľ priplatil až 10.000 Kč (383,35 eura), čo malo kupca od lacných ojazdených áut odradiť.V prvých rokoch po zavedení tejto dane to skutočne fungovalo. Problém je však v tom, že poplatok sa vzťahuje len na vozidlá vyrobené približne do konca minulého tisícročia a za uplynulých osem rokov sa táto hranica neposunula.Nárast dovozu starých ojazdených áut tak okrem ekologickej záťaže zvyšuje aj vek vozového parku v Česku. Tento rok priemerný vek automobilov prekročil 15 rokov, európsky priemer je pritom deväť rokov.Podľa ministerstva životného prostredia Česko by malo situáciu riešiť čo najrýchlejšie.uviedla hovorkyňa ministerstva Jana Taušová.Z hľadiska vplyvu na životné prostredie je najväčší problém s naftovými motormi. Na tie sa od roku 2005 vzťahujú oveľa prísnejšie limity a tak odvtedy, aj vďaka povinnému filtru, prakticky nevypúšťajú predtým bežné sadze. Servis je ale pre zložitejšiu technológiu drahší a spotreba je vyššia. Českí vodiči pritom v nemeckých autobazároch hľadajú práve viac ako 12 rokov staré dieselové autá, ktorá ešte nemajú filtre sadzí. Výrazné rozdiely sú aj pri benzínových motoroch, staršie vypúšťajú viac než dvojnásobok škodlivín.Podobný problém ako Česko riešia aj okolité krajiny. Poľsko sa snaží zaviesť spotrebnú daň, ktorá by staršie autá z dovozu predražila. Zákon sa ale stále nepodarilo schváliť. Na Slovensku sa paradoxne tento rok poplatky za prihlasovanie starších áut výrazne znížili: čím staršie vozidlo je, tým menej jeho majiteľ zaplatí.Tlak na vývoz starých áut zo západnej Európy pritom bude v ďalších rokoch stúpať. Mnohí politici hovoria o zákaze naftových vozidiel či o kompletnom prechode na elektromobily. Staré autá potom zamieria do krajín, kde prísne pravidlá neplatia, teda najmä do nových členských krajín Európskej únie.