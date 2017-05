Do čitateľského maratónu sa s knihou Pištáčik zapojí aj Dušan Dušek

Dušan Dušek. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 31. mája (TASR) - V knižniciach a školách po celom Slovensku sa dnes koná 10. ročník detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si. Usporiadateľom je nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI), ktorá aj týmto spôsobom reaguje na podnety detí z poradenskej Linky pre deti a mládež 116 111. Jej projekt chce posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí. Pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať.Vlani sa do čitateľského maratónu, ktorého cieľom je sprostredkovať deťom zážitok z čítania a informovať ich o existencii poradenskej LDI, zapojilo viac ako 40.000 detí. Tento rok chcú organizátori rekord prekonať. Projekt, ktorého krstnou mamou je spisovateľka a glosátorka Oľga Feldeková, však nemá byť len o lámaní rekordov, cieľom šesťhodinového spoločného čítania je hlavne pritiahnuť deti ku knihám. A zámer sa podľa počtu účastníkov darí naplniť. Akcia Čítajme si je medzi deťmi z roka na rok populárnejšia.Do prvého ročníka sa v roku 2008 zapojilo 2912 detí a v roku 2016 presne 40.954.podčiarkuje organizátor podujatia, na ktorom sa v rámci besedy od 15.00 do 16.00 h v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei zúčastní aj spisovateľ Dušan Dušek a ilustrátor Ďuro Balogh. Spolu s deťmi budú čítať ukážky zo svojej spoločnej knihy Pištáčik. Výsledok tohtoročného čitateľského maratónu vyhlásia na záver diskusie okolo 16.30 h.Nezisková organizácia LDI poskytuje pre deti a mládež na celom Slovensku 21 rokov - non-stop, bezplatne a anonymne - dištančné poradenstvo prostredníctvom Linky pre deti a mládež 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Pracuje aj s projektom Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 a s projektom Amber Alert Slovensko (Pohotovostný systém v SR na zvýšenie šancí vypátrania uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia).