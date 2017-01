Do ČNB zamieria eurooptimisti,špekuluje sa o skoršom konci intervencií

ČNB, ilustračné foto. Foto: moneymag.cz Foto: moneymag.cz

Praha 10. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenuje koncom januára dvoch nových členov Bankovej rady Českej národnej banky (ČNB). Ako dnes povedal hovorca prezidenta Jiří Ovčáček, 31. januára vymenuje za členov rady Oldřicha Dědka a Marka Moru. Obaja sa radia k eurooptimistom. Mora okrem toho môže prispieť k skoršiemu ukončeniu intervencií.Dědek a Mora nahradia Pavla Řežábka, ktorému sa končí druhý 6-ročný mandát a nemôže tak byť znovu vymenovaný a Lubomíra Lízala, ktorého sa prezident rozhodol opätovne nevymenovať.Zatiaľ čo v minulosti bola podľa ekonómov banková rada skôr europesimistická, teraz sa to postupne mení.uviedol Pavel Sobíšek, analytik UniCredit Bank.Výrazné urýchlenie konca devízových intervencií Sobíšek nečaká. Podľa analytika spoločnosti Cyrrus Lukáša Kovandu ale Mora nebol pri zrode intervencií, ani ich nepodporoval, takže by nemal mať problém s ich skorším ukončením. Podporiť skoršie ukončenie by mohla aj inflácia, ktorá v decembri dosiahla 2 %, čo je inflačný cieľ ČNB.