Do cyklistického velodrómu v Prešove možno zainvestujú sponzori

Prešov 19. januára (TASR) – Do revitalizácie prešovského cyklistického velodrómu prejavili záujem investovať ľudia okolo šéflekára slovenského olympijského tímu a nadšeného cyklistu Branislava Deleja. O investícii rokovali na prešovskej radnici zatiaľ vo verbálnej rovine, malo by ísť o sumu šesť až osem miliónov eur. Informovala o tom na dnešnom brífingu po zasadnutí mestskej rady primátorka Prešova Andrea Turčanová. O možnej finančnej pomoci sa hovorilo v súvislosti s prerokúvaním informatívnej správy o cyklistickom štadióne v Prešove.Turčanová pripomenula, že o velodróme niekoľkokrát rokovala aj s prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky Petrom Privarom, ktorý sa na tento, dnes už jediný cyklistický ovál na Slovenku bol aj osobne pozrieť.uviedla Turčanová.Podľa primátorky obe strany deklarovali, že majú záujem spolupracovať. Mesto teraz čaká na oficiálnu ponuku, ktorú by mohli prerokovať poslanci v mestskom zastupiteľstve.Velodróm na Športovej ulici v Prešove je v súčasnosti v takom stave, že sa tam dá trénovať, ale nie je možné na ňom organizovať súťaže väčšieho rozsahu. V oplotenom areáli štadióna sa nachádza cyklistický ovál s obslužnými plochami a zeleňou, hľadisko, garáže, vstupný objekt s ubytovacím zariadením a s podchodmi do hľadiska i na plochu oválu. Pri vstupe sa nachádzajú pokladne a toalety pre verejnosť tzv. rondo.Mesto na velodróme doteraz zrekonštruovalo vnútorný betónový chodník po celej dĺžke oválu, čiastočne investovalo do opravy osvetlenia, urobilo sa ochranné oplotenie dráhy, peniaze išli aj do opravy vstupnej brány a obnovy mantinelov po obvode dráhy.Budova v areáli si vyžaduje kompletné zateplenie vrátane strechy, výmeny okien, opravu kotolne a ronda. Primátorka uviedla, že do úvahy prichádza aj možnosť združených prostriedkov.