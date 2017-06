Do dobrovoľnej vojenskej prípravy sa prihlásilo 244 záujemcov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

Bratislava 23. júna (TASR) - Do dobrovoľnej vojenskej prípravy sa tento rok prihlásilo 244 záujemcov, z toho je 46 žien. Možnosť prihlásiť sa dnes skončila. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Najviac ľudí (52) sa prihlásilo v Košickom kraji. Najmenej v Trnavskom kraji (16). V Banskobystrickom kraji sa prihlásilo 36 záujemcov, rovnaký počet aj Prešovskom kraji. V Bratislavskom kraji zaujal projekt 29 záujemcov, v Nitrianskom 27, v Žilinskom 25 a v Trenčianskom kraji 23 ľudí. Najmladší záujemca má 19 a najstarší 43 rokov. Počet záujemcov ešte môže stúpnuť z dôvodu, že bola možnosť prihlásiť sa aj poštou a všetky zásielky tak nemuseli byť zatiaľ doručené, resp. do polnoci môžu prísť elektronicky.To, že sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy prihlásilo 244 ľudí, však podľa Capákovej slov neznamená, že všetci budú automaticky prijatí. Záujemcov v najbližších týždňoch čaká prijímacie konanie. Každý z uchádzačov musí okrem iného absolvovať aj zdravotné a psychologické vyšetrenia. Celkovo chce rezort obrany vycvičiť 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí sa po jej absolvovaní automaticky stanú súčasťou záloh s možnosťou zapojiť sa aj do aktívnych záloh Ozbrojených síl SR. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať prípravnú štátnu službu.Tohtoročný výcvik príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa uskutoční v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin v termíne od 2. augusta do 17. októbra. Bude prebiehať za nových podmienok. Napríklad finančný príspevok pre absolventov sa zvýšil o takmer 730 eur. V súčasnosti je teda vo výške viac ako 1100 eur.