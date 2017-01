Do druhého kola primárok francúzskej ľavice postupujú Hamon a Valls

Manuel Valls. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Brusel 22. januára (TASR) – Do druhého kola prezidentských primárok francúzskej ľavice postupujú poslanec Benoit Hamon a bývalý premiér Manuel Valls. Vyplýva to z čiastkových výsledkov dnešného prvého kola volieb, v ktorom celkovo kandidovalo sedem uchádzačov z viacerých ľavicových strán.Podľa čiastkových výsledkov po sčítaní hlasov z vyše 40 percent volebných vedie skalný socialista Benoit Hamon so ziskom 35,2 percenta. Na druhom mieste je centristicky orientovaný Manuel Valls s 31,6-percentnou podporou.K volebným urnám pristúpili 1,5 milióna až dva milióny hlasujúcich.Obaja najúspešnejší kandidáti sú členmi vládnucej Socialistickej strany (PS) prezidenta Francoisa Hollanda, ktorý už v nadchádzajúcich prezidentských voľbách kandidovať nebude.Druhé kolo primárok sa bude konať 29. januára.V primárkach môže hlasovať každý Francúz starší ako 18 rokov, ktorý sa podpisom prihlási k deklarácii ľavicových a environmentálnych hodnôt a zaplatí jednoeurový organizačný poplatok.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách; prvé kolo 23. apríla a druhé 7. mája. Podľa prieskumov verejnej mienky na postup do druhého kola ašpiruje kandidát pravice Francois Fillon, líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová a bývalý člen vládnej PS Emmanuel Macron. Sondáže naopak neprajú kandidátovi socialistov, ktorý ešte len vzíde zo straníckych primárok.