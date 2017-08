Do Egypta sa po ôsmich mesiacoch vrátil izraelský veľvyslanec

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 29. augusta (TASR) - Izraelský veľvyslanec sa dnes vrátil do egyptskej Káhiry po osemmesačnej prestávke, ktorú si vynútili bližšie nešpecifikované bezpečnostné riziká.Ambasádor David Govrin priletel dnes do egyptskej metropoly spolu s ôsmimi spolupracovníkmi, informovala agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov káhirského letiska.Izraelský diplomatický tím by mal vykonávať svoju činnosť z veľvyslancovho domu nachádzajúceho sa na predmestí Káhiry. Budova izraelskej ambasády v centre Káhiry je uzavretá od roku 2011, keď do nej vtrhol dav demonštrantov.David Govrin sa nezdržiaval na území Egypta už od polovice vlaňajšieho decembra, keďže dostal príkaz zostať vo vlasti, a to na dobu neurčitú. Izraelské tajné služby vtedy hovorili o bližšie nešpecifikovaných bezpečnostných rizikách, v médiách sa v tejto súvislosti písalo o hroziacom útoku militantov.Govrin, ktorý hovorí plynne po arabsky, pôsobí na poste veľvyslanca v Káhire od roku 2016. Počas svojho pobytu v Izraeli vykonával veľvyslanecké povinnosti z Jeruzalema. Podľa správ egyptských médií už 23. augusta pricestoval Govrin spolu so svojím tímom na jednodňovú návštevu Egypta.