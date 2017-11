Do elektronického zdravotníctva je pripojených 380 ambulancií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Do systému elektronického zdravotníctva ezdravie je aktuálne pripojených asi 380 z 9951 ambulancií, 26 nemocníc a polikliník.uviedla pre TASR hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Soňa Valášiková.Elektronizáciu zdravotníctva má štát naostro spustiť budúci rok. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, v súčasnosti je ezdravie v pilotnej fáze. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) už pripustil, že zrejme nie každej ambulancii sa podarí pripojiť, nemocníc sa to podľa NCZI týkať nebude.Zdravotnícki pracovníci boli v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinní do konca októbra požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na ich identifikáciu a autorizáciu do elektronického systému. Ak zdravotníci termín nestihli, mali by o preukaz požiadať čo najskôr. V súčasnosti NCZI eviduje 88.000 prijatých žiadostí o vydanie elektronického preukazu, priblížila Valášiková.Termín zavedenia ezdravie sa už viackrát posúval. Elektronizácia má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.