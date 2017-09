Do elitnej šestnástky na US Open postúpila Šafářová i Plíšková

Česká tenistka Karolína Plíšková reaguje po bodovom zisku v zápase proti Američanke Nicole Gibbsovej v 2. kole dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 31. augusta 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Karolína Plíšková (1-ČR) - Šuaj Čang (27-Čína) 3:6, 7:5, 6:4



Lucie Šafářová (ČR) - Kurumi Narová (Jap.) 6:3, 6:2

New York 2. septembra (TASR) - Česká tenistka Lucie Šafářová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole si poradila s Japonkou Kurumi Narovou 6:3, 6:2. Medzi elitnú šestnástku postúpila aj svetová i turnajová jednotka Karolína Plíšková. Šafářovej krajanka však v druhom sete duelu s Číňankou Šuaj Čang čelila mečbalu. Vlaňajšia finalistka ho za stavu 3:6, 4:5 odvrátila, druhý set vyhrala 7:5 a tretí 6:4.Plíšková priznala, že pri mečbale mala šťastie." povedala Plíšková pre Eurosport v rozhovore s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.