Do Európy prišlo tento rok už vyše 60.000 utečencov a iných migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 30. mája (TASR) - Už viac ako 60.000 ľudí dorazilo podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) od začiatku roka do Európy, veľká väčšina z nich na talianske pobrežie.Iba v uplynulom týždni zachránili posádky rôznych plavidiel z vôd Stredozemného mora 9500 utečencov a iných migrantov a prepravili ich do talianskych prístavov, informoval dnes rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF s odvolaním sa na zdroje UNHCR v Ženeve.Smrť našlo alebo bez stopy zmizlo pri riskantnej plavbe na starý kontinent v roku 2017 doteraz najmenej 1720 ľudí. Množia sa informácie utečencov o prepadoch ich plavidiel kriminálnikmi na šírom mori.Jedným z takýchto prípadov je aj osud pasažierov plavidla, ktoré dorazilo do Salerna. Ich olúpenie počas plavby nepovažuje UNHCR za ojedinelú podobnú udalosť v Stredomorí. Aj z ostrova Lampedusa hlásili prípad migrantov, ktorí dorazili so strelnými zraneniami. Podľa slov jedného z nich ich prevádzači mučili, aby získali finančné prostriedky.