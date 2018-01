Do ezdravia sa pripojilo viac ako 100 nemocníc a 8000 ambulancií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) - Do elektronického zdravotníctva - ezdravia je aktuálne pripojených 8002 ambulancií a 106 nemocníc. Novinárov o tom v stredu informoval generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.Zo štatistík tiež vyplýva, že mnohí lekári si neprevzali zásielky s PIN kódmi napriek tomu, že si predtým prevzali čítačky. Do NCZI sa vrátilo 3780 obálok. NCZI lekárov vyzvalo, aby zásielky, ktoré im opakovanie posiela, prevzali. Bez PIN kódu nie je možné pracovať v systéme ezdravie.Doteraz sa v elektronickom zdravotníctve podľa dát NCZI urobilo 835.000 elektronických predpisov liekov. Tiež 328.000 preskripčných záznamov ako odborné vyšetrenie, prepúšťacia správa, zobrazovacie vyšetrenie.Doterajšie používanie ezdravia, ktoré začalo naostro fungovať od začiatku roka, naráža podľa NCZI na ochotu užívateľov na desiatky rokov kumulované problémy slovenského zdravotníctva.tvrdí NCZI. Z pohľadu občana považuje ezdravie jednoznačne za najprospešnejší projekt bez ohľadu na jeho politické preferencie.Elektronizácia prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným či fiktívnym vyšetreniam.Systém od spustenia kritizujú najmä ambulantní lekári. Upozorňujú na prísne sankcie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa do ezdravia nezapoja i to, že majú pre administratívu menej času na pacientov. Sankcie by sa mali čoskoro zmierniť, potrebný návrh je aktuálne v parlamente.