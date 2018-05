Do Fiľakova by sa po rokoch mohli vrátiť diagnostické zariadenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Fiľakovo 17. mája (TASR) – Obyvatelia Fiľakova a priľahlého regiónu na juhu Lučeneckého okresu môžu mať po rokoch opäť k dispozícii diagnostické zariadenia, predovšetkým röntgen. Stať by sa tak malo v prípade úspešnosti samosprávy a jej partnerov z radov lekárov vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva na vytváranie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.vysvetlila prednostka Mestského úradu Fiľakovo Andrea Mágyelová.Diagnostické centrum by v prípade úspechu vo výzve podľa súčasných predstáv malo fungovať v budove bývalej polikliniky na Biskupickej ulici, ktorá je v súkromnom vlastníctve a je dlhodobo nevyužívaná.doplnila prednostka s tým, že v prvom kole pôjde len o podanie projektového zámeru.dodala.Ako pokračoval primátor mesta Attila Agócs, pri presadzovaní tohto projektu čaká samosprávu veľa práce, vyjednávaní a bojov so šibeničnými termínmi, ale aj tak sa do toho pustia.konštatoval.