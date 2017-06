Do finále Pilsner Urquell Master Bartender postúpilo 8 Slovákov

Finalisti zo Zvolena spolu s členmi poroty: sládkom Plzenského Prazdroja Václavom Berkom (prvý zľava), sládkom Pivovarov Topvar Jánom Pírym (druhý sprava) a manažérom pre on trade kanál Branislavom Kubišom (prvý sprava) Foto: Pilsner Urquell Foto: Pilsner Urquell

Bratislava 26. júna (OTS) - K majstrom za výčapom pribudli ďalší. A to vďaka ďalšiemu ročníku prestížnej súťaže v čapovaní piva Pilsner Urquell Master Bartender. Víťazmi regionálnych kôl súťaže, ktoré sa konali v Košiciach a Zvolene sa stali Štefan Drozd z košickej pivárne Camelot a Roman Sládek z pezinského Charlie Pubu.Dobrý výčapník je ten, ktorý sa vie o pivo správne postarať a načapovať ho tak, aby sa k zákazníkovi dostalo v takej kondícii, v akej opúšťa brány pivovaru. Toho sú si vedomí aj v Plzenskom pivovare, preto chcú ľudí za výčapom motivovať a každoročne vyhlasujú súťaž. Pilsner Urquell Master Bartender je prehliadkou toho najlepšieho, čo medzi slovenskými a českými výčapníkmi, barmanmi a hostinskými máme. Víťazi regionálnych kôl, spolu s ďalšími 6 semifinalistami, postupujú do veľkého finále, ktoré sa bude konať v auguste v Plzni.Súťaží sa nielen v technike čapovania, porota preveruje aj teoretické znalosti o výrobe a histórii piva, zároveň hodnotí spôsob servírovania a celkový dojem z prístupu a komunikácie so zákazníkom. „,“ zdôraznil sládok plzenského pivovaru. Do poroty spolu s ním zasadli sládok Ján Píry a Zlatica Szabová zo spoločnosti Pivovary Topvar.Záujem o regionálne kolá bol porovnateľný s vlaňajškom. “,” poznamenal. Najlepší z nich, 24-ročný Štefan Drozd a 42-ročný Roman Sládek, pocestujú spolu s ďalšími finalistami Marekom Leitnerom z Plzenskej reštaurácie a Michaelou Bosákovou z Baránka v Košiciach, Alexandrou Stašovou z pivárne U Grolla v Michalovciach, Branislavom Majzúnom z Plzenskej reštaurácie v Malackách, Jozefom Varádim z Pilsner Urquell Ukemov v Banskej Bystrici a Štefanom Pillárom z Kolkovne v bratislavskej Eurovea do Plzne, kde si zmerajú sily v národnom finále a zabojujú o titul Pilsner Urquell Master Bartender.