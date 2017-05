Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka

Marek Mašlonka, archívna snímka. Foto: TASR/Lukáš Furcoň Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 25. mája (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho materského klubu vracia po šiestich rokoch.uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý má na svojom konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií.Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Potom sa presunul do Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a anglickom klube Guildford Flames.