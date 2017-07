Do Holandska prichádzajú pre brexit prvé firmy z Veľkej Británie

Amsterdam Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 3. júla (TASR) - Plánovaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej Únie (EÚ) už priniesol do Holandska 13 spoločností, ktoré doteraz sídlili vo Veľkej Británii a 730 nových pracovných miest. Uviedol holandský minister pre hospodárske záležitosti Henk Kamp.Minister v rozhovore pre denník Volkskrant, o ktorom informoval spravodajský server DutchNews.nl, upozornil, že pre brexit zatiaľ 13 spoločností so sídlom vo Veľkej Británii oznámilo, že sa presúvajú do Holandska alebo zakladajú pobočky v tejto krajine, lebo majú zámer dlhodobo pôsobiť v EÚ.Kamp zdôraznil, že jeho ministerstvo nie je aktívne pri lákaní firiem z Veľkej Británie do Holandska, lebo nechce byť prospešné ". Zároveň však priznal, že ministerstvo vypracovalo sprievodcu pre spoločnosti, ktoré majú záujem presťahovať sa do Holandska.Podľa jeho slov najväčšou prekážkou pre spoločnosti, ktoré chcú presídliť z Veľkej Británie do Holandska sú kontroverzné bonusové limity - maximálne 20 % z ročného platu.Minulý týždeň holandskí poslanci hlasovali o návrhu na zrušenie tohto limitu, hoci nie je právne záväzný. Podľa DutchNews.nl je viac ako pravdepodobné, že otázka limitov na bonusy bude aj na programe budúcej koaličnej vlády. Momentálne štyri politické strany, ktoré boli úspešné v aprílových parlamentných voľbách, pokračujú druhou sériou politických rokovaní o vytvorení nového vládneho kabinetu.