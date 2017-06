Do Hongkongu smeruje čoraz viac čínskych bankárov

Bank of China Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 18. júna (TASR) - Čínski bankári výrazne menia sociálne rozvrstvenie Hongkongu, keďže ich počty v tomto významnom finančnom centre sveta narastajú.Dvadsať rokov po odovzdaní Hongkongu pod čínsku správu sa čoraz viac čínskych bankárov pripája k finančnej elite. Celému vývoju napomáha aj redukcia zamestnancov v Ázii v západných bankách, napríklad Goldman Sachs, UBS alebo Bank of America. To viedlo k odchodu vyslaných zástupcov z Hongkongu. Navyše stredný čínsky manažér zarába obvykle o 20 až 30 % menej než jeho zahraničný kolega. Dostávajú aj menej veľkorysé balíky, napríklad banka im neplatí bývanie, školy pre deti ani členstvo v prominentných kluboch.Podľa štúdie Rady pre vývoj finančných služieb najviac Číňanov smeruje do investičných bánk, z ktorých až 80 % zaznamenalo nárast počtu čínskych zamestnancov minimálne o 20 %. Veľkým lákadlom v Hongkongu sú pre nich najmä dane, ktoré tu dosahujú 15 až 17 %, kým v Číne môžu byť až 45 %.Hongkong láka aj čínske spoločnosti, ktorú často uvádzajú svoje akcie na trhu. Bývalé britské teritórium je najväčším trhom pre úvodné ponuky akcií (IPO) a až 80 % nových IPO vlani tvorili práve čínske akcie.Finančný sektor sa na ekonomike Hongkongu podieľa 18 %, kým v roku 1997, keď sa teritórium vrátilo pod čínsku správu, išlo len o 10,4 %.