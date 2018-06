Do Hrona vypustili tisícky rýb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pstruh potočný je predstaviteľ čeľade lososovitých. Jeho početnosť v slovenských rybárskych revíroch neustále klesá. V priebehu posledných desať rokov poklesli počty pstruha potočného o viac ako polovicu. U ďalšej ryby typickej pre slovenské vody – lipňa tymianového, je situácia ešte horšia. Príčin úbytku rýb je pomerne dosť, najsilnejším faktorom je však znečisťovanie vodných tokov. Či už ide o havarijné znečistenie spojené s úhynom rýb, alebo o dlhodobé skryté formy znečisťovania. Vo vode neustále narastá množstvo „chémie“ používanej v priemysle, ale aj v domácnostiach. Ich dlhodobý vplyv na ryby a ostatné vodné organizmy vyvoláva veľké obavy medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Obrovské množstvá odpadu a plastov, ktorými sú naše vody doslova zavalené, sa už prakticky stali bežnou súčasťou prírody.„Medzi našimi zamestnancami je veľa rybárov, s ktorými sa často rozprávam o problémoch s rapídnym úbytkom rýb v Hrone. Keďže starostlivosť o mesto a región, v ktorom pôsobia naše závody, je pre nás prioritou, rozhodli sme sa aj takto prispieť k ochrane životného prostredia a vôd v okolí Brezna. Zarybnenie Hrona pstruhom potočným je prvá fáza, na jeseň plánujeme nasadiť do rieky ďalšie tisíce lipňov,“ povedal počas akcie prezident Eco - Investment, a.s. Milan Fiľo.Spoločnosť Harmanec – Kuvert, ktorá je súčasťou holdingu ECO – Investment, a.s., je spolu s nemeckým Mayer - Kuvert najväčším producentom obálok v Európe. Produkuje viac ako 20 miliárd obálok ročne. Závod v Brezne produkuje viac ako 6 miliónov obálok denne a približne 1, 6 miliardy obálok a papierových tašiek ročne. Na výrobu a potlač obálok disponuje dvadsiatimi strojmi. Má sklady s viac ako 10 000 paletovými miestami v Brezne, Bratislave, Prahe a Budapešti. Zákazníkom ponúka na okamžitý odberu široký sortiment výrobkov presahujúci viac ako 500 položiek. Harmanec - Kuvert je lídrom na trhu v oblasti presadzovania ochrany životného prostredia. Aktívne rozvíja projekty zamerané na ochranu životného prostredia, úspory spotreby energie, zvýšenie využitia recyklovaného papiera a farieb a cielene si vyberá dodávateľov na základe ich vzťahu k životnému prostrediu.