Do kádra hokejistov Liptovského Mikuláša sa vrátil brankár Juraj Hollý

Juraj Hollý v drese slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 6. júna (TASR) - Slovenský hokejový brankár Juraj Hollý sa vrátil do tipsportligového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš. Informovala oficiálna stránka tímu.Hollý zaň hral v sezónach 2013/14 a 2014/15, keď ešte pôsobil v I. lige. Z Liptova zamieril do tretej fínskej ligy a vďaka dobrým výkonom v drese JHT sa z nej vypracoval do druhej najvyššej súťaže Mestis. V nej odohral v uplynulom ročníku za Hermes 22 duelov s priemerom 2,63 gólu na zápas a 90,4% úspešnosťou.Dvadsaťšesťročný odchovanec Ružinova pôsobil aj v juniorských českých súťažiach a vyskúšal si zámorskú WHL, či ruskú MHL. Na Slovensku vystriedal aj dresy Nitry, Senice, Trebišova a Banskej Bystrice. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta do 18 i 20 rokov.Mikuláš sa už pred ním dohodol na spolupráci v sezóne 2017/18 s brankárom Andrejom Košarišťanom. Ten prišiel z majstrovskej Banskej Bystrice.