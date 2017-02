Do katastra nehnuteľností zapísali vlani 345.649 vlastníckych práv

Ilustračná fotografia Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. februára (TASR) – V roku 2016 sa na Slovensku uskutočnilo 345.649 vkladov vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytol Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Najviac vkladov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom.,“ zhodnotila riaditeľka odboru katastrálnej inšpekcie ÚGKK Ivana Zemková.Vlani bolo katastru doručených 349.927 návrhov na vklad a právoplatne sa skončilo 345.649 návrhov. V porovnaní s rokom 2011 tak vzrástol ich počet o 32,3 % a oproti roku 2015 o 12,1 %, keď bolo vydaných 308.377 právoplatne skončených rozhodnutí. Druhý najvyšší počet vkladových konaní úrad zaevidoval v roku 2008.V počte skončených vkladových konaní za minulý rok vedie Bratislavský kraj, kde katastrálne odbory okresných úradov zapísali 64.152 vlastníckych práv. Nasleduje Žilinský kraj so 44.190 vkladmi, Nitriansky kraj so 43.487 vkladmi a Prešovský kraj, kde úrady zaevidovali 39.889 vkladov. O niečo menej zápisov práv k nehnuteľnostiam sa udialo v Košickom kraji (39.517), za ním skončili Trnavský (38.399) a Banskobystrický (38.236) kraj a na chvoste je z tohto pohľadu Trenčiansky (37.779) kraj.ÚGKK upozornil, že vkladové konania môžu vykonávať len zamestnanci s osobitným oprávnením a napriek prijatým organizačným opatreniam sa nie vždy darí dodržať zákonom stanovené lehoty.“ vysvetlila Zemková.