Do kín mieri Odysea - príbeh filmára a dobrodruha J. Cousteaua

Herec Wilson Lambert. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Do slovenských kín prichádza tento týždeň film Odysea - výpravná biografia známeho oceánológa, filmára a dobrodruha Jacquesa Cousteaua.Príbeh hviezdne obsadeného filmu sa začína v roku 1946. Kapitán Jacques Cousteau (Lambert Wilson) si vďaka vynálezu akvalungu môže dovoliť vysnívanú vilu pri Stredozemnom mori, kde sa nasťahuje spolu s manželkou Simone (Audrey Tautou). Svojich synov Philippa (Pierre Niney) a Jeana-Michela (Benjamin Lavernhe) zasväcuje do tajov potápania a zázračného sveta ticha. Idylické rodinné súžitie naruší Jacquesova túžba po dobrodružstve a dobývaní nesmierneho priestoru pod vodnou hladinou. Je pre to ochotný obetovať všetko. Aj vzťah s citlivým Philippom. Roky potom spája oboch mužov láska k oceánom. Otec ich však túži dobývať a syn chrániť.Režisérom snímky je Jérome Salle, ktorého tvorba je spojená najmä s mainstreamovou žánrovo kinematografiou. Debutoval úspešným romantickým thrillerom Hľadajte Anthonyho (2005), presadil sa dvojdielnou adaptáciou belgického akčného komiksu Largo Winch (2008, 2011) i detektívkou Zulu (2013), v ktorých pracoval s hviezdnou hereckou dvojicou Orlando Bloom a Forest Whitaker. Dlhodobo spolupracuje s hudobným skladateľom Alexandrom Desplatom. Odysea je jeho najväčším projektom, ktorý patril v roku 2016 medzi najočakávanejšie a komerčne najúspešnejšie snímky vo Francúzsku.povedal režisér na margo svetoznámeho oceánológa. Film o ňom sa J. Salle rozhodol natočiť po tom, čo zistil, že jeho syn nevie o Cousteauovi vôbec nič." doplnil režisér, ktorý si aj po rozhovore s inými uvedomil, že Cousteau u ľudí mladších ako dvadsať a možno aj tridsať rokov upadá do zabudnutia.Film Odysea štartuje v kinách 9. februára.TASR informovala Dagmar Krepopová zo spoločnosti Film Europe, ktorá snímku distribuuje do slovenských kín.