Do kín prichádza dokumentárny film Okupácia 1968, premiéru bude mať na Art Film Feste

BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) - Pätica krajín Varšavskej zmluvy okupovala v roku 1968 Československo. Prešlo 50 rokov a 5 režisérov z 5 krajín nakrútilo film o vpáde vojsk a o okupácii našej krajiny.Po svetovej premiére na filmovom festivale goEast vo Wiesbadene, prichádza dokumentárny film Okupácia 1968 k slovenským divákom. Domáca premiéra sa uskutoční 21. júna na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest v Košiciach. Film osobne uvedú režisérka Marie Elisa Scheidt, protagonista Ilya Lvovitch Smolokovski a slovenský producent filmu Peter Kerekes.Dokumentárny film o okupácii z pohľadu okupantov predstavuje kolektívny projekt, ktorý zobrazuje subjektívny pohľad vojakov „spriatelených“ vojsk, ich myšlienky, pocity a úlohy, ktoré plnili počas okupácie Československa v auguste 1968. OKUPÁCIA 1968 TRAILER SK from Peter Kerekes on Vimeo Hlavnou otázkou filmu podľa tvorcov je, ako sa človek zachová, keď sa ocitne v centre diania európskych dejín. Akú rolu zohráva individuálna zodpovednosť, zachovanie si vlastných názorov a morálnych zásad a ako sa menia vo chvíli, keď sa vojak rozhoduje medzi záchranou života a dodržiavaním pravidiel.Ako sa vlastne cítili vojaci, ktorých poslali do cudzej krajiny nastoliť poriadok? Okupácia 1968 zobrazuje svedectvá obyčajných vojakov ale aj generálov. Kvôli zachovaniu rozmanitosti názorov na túto tému spolupracovalo na filme päť režisérov z piatich krajín bývalej Varšavskej zmluvy, ktoré sa zúčastnili okupácie Československa v auguste 1968.Výsledkom spolupráce tvorcov z Ruska, Maďarska, Poľska /, Nemeckaa Bulharskaje päť 26-minútových dokumentárnych filmov a päť rôznych pohľadov piatich rôznych krajín.Tvorcovia film venovali 108 obyvateľom Československa, ktorí boli v roku 1968 počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy do krajiny zabití.Po slávnostnom uvedení na Art Film Feste sa budú konať regionálne premiéry za účasti režisérky Marie Elisy Scheidt, protagonistu Ilyu Lvovitcha Smolokovskeho a producenta filmu Petra Kerekesa - 22. júna v Žiline /Stanica Žilina Záriečie/, 23. júna v Liptovskom Mikuláši /Diera do sveta/ a 24. júna v Bratislave kine A4-Kino Inak.Do kín a projekčných priestorov sa Okupácia 1968 dostane od 24. júna v distribúcii spoločnosti Filmtopia.Od 22.6. do 23.6. budú môcť diváci snímku vidieť aj v exkluzívnej online premiére na www.kinecko.com Realizáciu filmu finančne podporili: Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, International Visegrad Fund a MEDIA Programme.dokumentárny film130 min. / 5 x 26 min.Slovenčina, Čeština, Ruština, Poľština, Bulharčina, Maďarčina, Nemčina, AngličtinaHD kamera – 4K – DCPSlovensko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko2018Peter KerekesPeter Kerekes s.r.o.Hypermarket Film / Vít Klusák - Česká republika, ELF Pictures / Agnes Horváth-Szabó - Maďarsko, Agitprop / Martichka Bozhilova - Bulharsko, Silver Frame / Stanislav Zaborowski – Poľsko.Filmtopia, www.filmtopia.sk Sofia International Film FestivalTitanic International Film FestivalGoEast Festival Of Central And Eastern European FilmLET'S CEE Film FestivalMillennium Docs Against Gravity Film Festival