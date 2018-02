Do kín vstúpila zakázaná láska v oceňovanej dráme Daj mi tvoje meno

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Program slovenských kín spestrila milostná dráma Daj mi tvoje meno (orig. Call Me By Your Name). Film o hľadaní sexuálnej identity, ktorý na tohtoročných Oscaroch zabojuje o zlatú sošku v štyroch kategóriách, sa zahraničnému publiku a kritikom vryl pod kožu. Príbeh tínedžera Elia, ktorý sa zamiluje do staršieho amerického študenta Olivera, sa teraz uchádza aj o priazeň divákov na Slovensku.Keď si Eliovi rodičia pozvú na leto do domu hosťa, 17-ročný tínedžer z toho nie je vôbec nadšený. Spočiatku sa zdá, že s americkým študentom Oliverom toho nemajú veľa spoločného, no keď spolu začnú tráviť viac času, rozvinie sa medzi nimi niečo oveľa hlbšie než len priateľstvo. Daj mi tvoje meno je adaptáciou rovnomenného románu Andrého Acimana z roku 2007. Vo filme zažiaril len 22-ročný Timothée Chalamet, ktorému sa právom ušla nominácia na Oscara v kategórii Najlepší herec. Okrem toho je dráma, ktorá si vyslúžila najdlhší potlesk v histórii New York Film festivalu, nominovaná aj v kategóriách Najlepší film, Najlepšia pieseň a Najlepšia adaptácia.Kultovú knihu A. Acimana do podoby scenára prepísal režisér a scenárista James Ivory. Ten je oproti Chalametovi v Hollywoode žijúcou legendou, v júni oslávi už 90 rokov. Réžie filmu sa chopil taliansky tvorca Luca Guadagnino, ktorý je známy najmä snímkami Sparné leto a Moje meno je láska. Práve spolu s týmito filmami tvorí najnovší počin režiséra pomyselnú "Trilógiu o túžbe".dodal k snímke Luca Guadagnino, ktorý je za ňu nominovaný na Oscara v kategórii Najlepší film spolu s trojicou producentov - Peter Spears, Emilie Georges, Marco Morabito. Okrem nich dostal film nomináciu aj v kategórii Najlepšia pieseň za nahrávku Mystery of Love amerického multiinštrumentalistu Sufjana Stevensa.Okrem subtílnej Guadagninovej réžie, ktorou dokonale vystihol atmosféru horúceho talianskeho vidieka 80. rokov, stojí podľa kritikov úspech tohto filmu najmä na jeho hereckom obsadení. V snímke sa po boku Chalameta predstaví Armie Hammer (Sociálna sieť), ktorý bol za svoj výkon nominovaný na Zlatý glóbus. V úlohe Eliovho otca im sekunduje charizmatický Michael Stuhlbarg (seriál Boardwalk Empire), ktorého monológ na konci filmu mnohí už teraz stavajú do pozície jedného z najlepších v histórii kinematografie. Či film premení niektorú z oscarových nominácii, sa verejnosť dozvie 4. marca, kedy sa v Los Angeles uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení.Drámu Daj mi tvoje meno prináša do slovenskej kinodistribúcie od 1. februára Itafilm. TASR informoval PR manažér spoločnosti Marián Tesák.