Do kín vstupuje mysteriózny thriller Hráči so smrťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Opustenie vlastného tela, biele svetlo na konci tunela, pocit absolútneho pokoja a bezpečia. To je niekoľko vecí, o ktorých hovoria ľudia, ktorí sa dostali do stavu klinickej smrti, keď na niekoľko minút zomreli, no lekárom sa podarilo ich oživiť. A hoci veda dokáže tieto zážitky racionálne vysvetliť, pre verejnosť sú stále predmetom sporov. Dnes do kín prichádza nový mysteriózny thriller Hráči so smrťou. Tajomstvo posmrtného života sa v ňom pokúsia rozlúsknuť študenti medicíny, ktorí chcú túto skúsenosť zažiť na vlastnej koži.Vo filme Hráči so smrťou (v origináli Flatliners) sa skupina študentov snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, z ktorého sa vzápätí musia dostať. Stále nebezpečnejšie experimenty si však na nich začínajú vyberať daň.V snímke dánskeho režiséra Nielsa Ardena Opleva (Muži, ktorí nenávidia ženy) sa stretli talentovaní herci. Päticu študentov medicíny, ktorá sa snaží pomocou experimentov zistiť, čo nás čaká po smrti, stvárnili Ellen Page (Počiatok, Juno), Diego Luna (Star Wars: Rogue One), Nina Dobrev (Upírske denníky), James Norton a Kiersey Clemons.Film nadväzuje na rovnomennú snímku z 90. rokov, ktorá odštartovala kariéru hereckých hviezd ako Julia Roberts, Kevin Bacon či Kiefer Sutherland.Mysteriózny thriller Hráči so smrťou prináša do slovenských kín Itafilm.TASR informoval PR manažér distribučnej spoločnosti Marián Tesák.