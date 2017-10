Do konca augusta 2017 bolo vyhlásených 3512 verejných obstarávaní

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. októbra (TASR) - Za prvých osem mesiacov roka 2017 vyhlásili investori 3512 verejných obstarávaní v celkovej výške 4,39 miliardy eur. Z verejných obstarávaní vyhlásených v tomto roku bola zatiaľ ukončená a konkrétnym dodávateľom zadaná necelá pätina v celkovej výške 539 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu augusta 2017.Podľa analýzy v auguste tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, 426 verejných obstarávaní v celkovej výške 457 miliónov eur, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje nárast o 118,5 % počtu vyhlásených verejných obstarávaní, avšak zároveň ide o 4,1-% pokles objemu verejných investícií. Najväčšie výberové konanie mesiaca augusta 2017 v celkovej výške 75 miliónov eur vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť, a.s., na stavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou.Od januára do augusta tohto roka bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených celkom 512 zákaziek v celkovej výške 4,39 miliardy eur. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to síce predstavuje 5,8-% pokles počtu vyhlásených verejných obstarávaní, ale zároveň ide medziročne o 54,6-% nárast objemu verejných investícií. Toto porovnanie pritom najviac ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR) v celkovej výške 305 miliónov eur. Po modelovom odčítaní tejto zákazky by bol medziročný rast hodnoty zákaziek 43,9-%.hovorí Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti Hochtief SK, s.r.o.Partnermi prieskumu verejných obstarávaní sú firmy Hochtief SK, s.r.o., Skanska SK, a.s., HSF System, a.s., Reming Consult, a.s., Doprastav, a.s., a Dopravoprojekt, a.s.CEEC Research je analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo, projektový a developerský sektor, strojárenstvo a oblasť verejných zákaziek v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005.