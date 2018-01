Do konca januára musia podnikatelia zaplatiť daň z motorových vozidiel

Ilustračná snímka Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) - Do konca januára tohto roka musia firmy a podnikatelia podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň z motorových vozidiel, ktoré využívali na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. V prípade nezaplatenia im hrozí pokuta. Upozorňuje na to spoločnosť Business Lease Slovakia.spresnila vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia Ladislava Pozdechová. Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí podľa zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla.Pri prenájme na operatívny lízing daňové priznanie podáva lízingovka.doplnila Pozdechová.Daňovník musí daň priznať, ale rovnako aj zaplatiť do 31. januára. Ak tak neurobí, žiadne ospravedlnenia ho neochránia. Daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov.spresňuje Pozdechová. Na papierové podania v prípade platcov dane z pridanej hodnoty (DPH) daňový úrad neprihliada. Neplatcovia DPH podávajú daňové priznanie v papierovej forme.Podľa platnej legislatívy nezáleží na tom, v ktorom kraji je používané vozidlo na podnikanie. Sadzba je rovnaká. Jej výška však záleží od veku vozidla a emisií. Sadzba je výhodnejšia pri novších a ekologickejších vozidlách. Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane totiž prináša aj väčšie úspory na dani.vysvetľuje Pozdechová.V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie ešte vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr 100-% a neskôr sa začne zvyšovať.