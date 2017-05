Do konca júna sa školy môžu prihlásiť do programov JA Slovensko

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR)

Bratislava 7. mája (TASR) – Základné a stredné školy sa do konca júna môžu prihlásiť do programov v oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania pre mladých ľudí, ktoré ponúka nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko. V minulom školskom roku sa do týchto programov zapojilo 798 škôl, viac ako 22.000 študentov a 874 učiteľov.V ponuke sú napríklad programy pre základné školy, ktoré sa zameriavajú na finančnú gramotnosť, Viac ako peniaze, JA a peniaze. Ďalej programy JA Podnikanie v cestovnom ruchu a JA Základy podnikania. Pre stredoškolákov sú to napríklad programy JA Aplikovaná ekonómia, v ktorom si zakladajú študentskú spoločnosť, alebo JA Etika v podnikaní či program Viac ako peniaze.," uviedla predsedníčka správnej rady JA Slovensko Danica Balážová.Podľa jej ďalších slov je zo strany škôl a žiakov vidieť zvýšený záujem o programy. "uviedla. Žiaci alebo študenti majú podľa nej možnosť na simulovanej firme alebo na firme, ktorú si založia, skúsiť ako podnikanie vyzerá." dodala Balážová.Taktiež je podľa nej dôležité, že pri programoch sa prepája podnikateľská prax so vzdelávaním. "" dodala. V minulom školskom roku sa do programov zapojilo viac ako 700 konzultantov z radov podnikateľov alebo aj korporácií.Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na jaslovensko.sk.