Do konca mája prišlo do Talianska vyše 12.000 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Rím 2. júna (TASR) - Od 1. januára do 28. mája tohto roka prišlo do Talianska celkovo 12.105 migrantov, čo predstavuje pokles o 79 percent oproti tomu istému obdobiu v roku 2017. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú TASR v piatok poskytlo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.Až 65 percent z celkového počtu týchto osôb prišlo z územia Líbye, ďalších 26 percent z Tuniska, kde talianske úrady zaznamenali rastúci trend. Cez Tunisko pritom prichádzajú najmä osoby z Pobrežia Slonoviny, Kamerunu, Iraku a Alžírska. Približne 3,8 percenta migrantov prišlo do Talianska z Turecka.Napriek dramatickému poklesu migračných tokov zostáva taliansky systém prijímania utečencov, ktorý musí spracovávať tisíce žiadostí o azyl, naďalej pod silným tlakom, opisuje citovaná správa situáciu.Najnovšia pravidelná mesačná správa tiež uvádza, že čoraz viac migrantov využíva tzv. západnú stredomorskú cestu a cestu po Atlantickom oceáne. V tomto roku ich na svojej ceste do Španielska zatiaľ využilo 6350 osôb, čo je medziročný nárast o 75 percent. Títo migranti sú v prevažnej miere z Maroka, Alžírska, Guiney a Mali.Súčasne sa zvyšuje aj počet migrantov prichádzajúcich do Grécka, kde v porovnaní s rokom 2017 zaznamenali v zmienenom období ich nárast až o 161 percent (18.118 osôb). Krajinami pôvodu boli najmä Sýria (40 percent), Irak (25 percent) a Afganistan (11 percent).Od začiatku roka do 23. mája vykonali talianske lode 35 percent záchranných operácií v strednej časti Stredozemného mora. Zahraničné vojenské jednotky uskutočnili štyri percentá z nich, misia EÚ Eunavfor Med 15 percent a mimovládne organizácie 41 percent. Líbyjská pobrežná hliadka do 16. mája zachránila a vyložila na líbyjskom pobreží 6551 migrantov.Pokiaľ ide o situácii v Líbyi, podľa marcových údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) by sa v tejto severoafrickej krajine mohlo nachádzať 662.000 migrantov, prevažne z Nigeru, Egypta, Čadu, Sudánu a Ghany. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) by sa v Líbyi mohlo zdržiavať okolo 52.000 utečencov a žiadateľov o azyl.UNHCR uvádza, že do apríla 2018 sa v oficiálnych záchytných centrách nachádzalo 5700 osôb, o ktoré sa stará UNHCR alebo iné agentúry. UNCHR sa tento rok podarilo vyriešiť situáciu 1273 osobám zo záchytných centier.Podľa správy UNHCR, Detského fondu OSN (UNICEF) a IOM prišlo za uplynulý rok do Európy (Talianska, Grécka, Bulharska a Španielska) celkovo 33.000 neplnoletých migrantov, z nich až 92 percent bolo bez sprievodu. Pochádzali najmä z Guiney, Pobrežia Slonoviny, Gambie, Bangladéša a Nigérie.Bez sprievodu bolo aj 91 percent z celkového počtu 17.337 detí, ktoré prišli do Talianska v roku 2017. Neplnoletí sú najmä chlapci (93 percent), ktorí majú viac ako 15 rokov (90 percent). Napriek poklesu (v roku 2016 prišlo až 25.000 detí), ide podľa správy stále o alarmujúce čísla, najmä pri zohľadnení toho, že až 75 percent detí uviedlo, že boli vykorisťované alebo prepašované.Z údajov talianskeho ministerstva práce vyplýval, že do marca sa v Taliansku nachádzalo 13.838 detí bez sprievodu a 4254 detí bolo nezvestných. Deti, ktoré sa nachádzajú v Taliansku, sú prevažne z Albánska, Gambie, Egypta, Guiney, Pobrežia Slonoviny, Eritrey a Nigérie. Až 38 percent z týchto dievčat je z Nigérie.